Патрушев назвал организаторов беспорядков в Иране

Западные спецслужбы распространяют дезинформацию о ситуации в стране

Ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране сыграли западные спецслужбы. Они же распространяют дезинформацию о ситуации в стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ", - сказал Патрушев на встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране. Он подчеркнул, что это расценивается как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Беспорядки в Иране в Иране продолжаются полтора месяца. Поводом стала гибель в сентябре молодой иранки Махсы Амини. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ призывают к свержению власти в Иране.

Патрушев подчеркнул, что сегодня мир переживает переломный момент, уходит в прошлое так называемая гегемония США. Россия и Иран находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка, приводит слова Патрушева РИА Новости.

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