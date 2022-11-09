Врио главы Херсонской области подтвердил гибель в ДТП своего заместителя

Авария произошла в районе Геническа

Факт гибели в ДТП Кирилла Стремоусова подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что авария произошла на территории области.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", - написал Сальдо в Telegram.

Ранее появились сообщения о том, что автомобиль, в котором ехал замглавы администрации Херсонской области, попал в ДТП в районе Геническа. Стремоусов погиб, его водитель выжил. Сальдо пообещал помочь большой семье погибшего – в ней пятеро детей, ожидали рождения шестого.

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