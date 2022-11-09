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Две российские авиакомпании уличили в навязывании услуг

17:43
  • среда
  • 09 ноября 2022

Роспотребнадзор уже предупредил перевозчиков

Пассажирам красноярских компаний "НордСтар" и "КрасАвиа" советуют при покупке билетов тщательно проверять, что входит в перечень оплаченных услуг. Перевозчиков уличили в навязывании ненужных онлайн-услуг.

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"Перевозчики без согласия пассажиров включают в договор дополнительные платные услуги (страхования и питания). Иными словами – эти услуги изначально содержатся (предустановлены) в заказе", - написал в Telegram глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в Telegram.

По словам Горячева, авиакомпании уже получили предупреждения от его ведомства о недопустимости подобных действий. Тем не менее, свою маркетинговую политику перевозчики пока не изменили.

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