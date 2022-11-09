ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

18:13
  • среда
  • 09 ноября 2022

На херсонском направлении потери ВС России намного меньше, чем у противника

Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Об этом в среду сообщил командующий объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
ВС России ликвидировали 12 диверсионных групп ВСУ под Херсоном

Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр. Министр распорядился приступить к отводу российских войск на данные позиции.

По словам Суровикина, решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в тоже время таким образом будут сохранены жизни российских военных и боеспособность группировки войск.

Суровикин также сообщил, что на херсонском направлении наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. При этом ВСУ бьют по объектам местного самоуправления, школам, больницам, а также другим социально-значимым объектам.

Ранее власти Херсонской области сообщали, что Вооруженные силы Украины готовятся к очередному этапу наступления в регионе: стягивается живая сила, сосредотачивается большое количество техники, в том числе бронемашин и танков.

7 ноября организованная эвакуация из Херсона на левый берег Днепра была завершена. Каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату в 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.