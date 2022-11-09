Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

На херсонском направлении потери ВС России намного меньше, чем у противника

Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Об этом в среду сообщил командующий объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр. Министр распорядился приступить к отводу российских войск на данные позиции.

По словам Суровикина, решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в тоже время таким образом будут сохранены жизни российских военных и боеспособность группировки войск.

Суровикин также сообщил, что на херсонском направлении наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. При этом ВСУ бьют по объектам местного самоуправления, школам, больницам, а также другим социально-значимым объектам.

Ранее власти Херсонской области сообщали, что Вооруженные силы Украины готовятся к очередному этапу наступления в регионе: стягивается живая сила, сосредотачивается большое количество техники, в том числе бронемашин и танков.

7 ноября организованная эвакуация из Херсона на левый берег Днепра была завершена. Каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату в 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.

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