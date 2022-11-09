Суровикин: обстановка в районе спецоперации стабилизировалась

Боевой состав вырос за счет мобилизованных

Министр обороны Сергей Шойгу в среду провел встречу с командующим объединенной группировки российских войск Сергеем Суровикиным.

Суровикин доложил главе Минобороны, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизировалась, боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных.

По словам Суровикина, ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.

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