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Суровикин: обстановка в районе спецоперации стабилизировалась

18:04
  • среда
  • 09 ноября 2022

Боевой состав вырос за счет мобилизованных

Министр обороны Сергей Шойгу в среду провел встречу с командующим объединенной группировки российских войск Сергеем Суровикиным.
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Суровикин доложил главе Минобороны, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизировалась, боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных.

По словам Суровикина, ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.

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