Путин утвердил основы госполитики по укреплению духовных ценностей

Одной из угроз традиционным ценностям названы действия США

Указ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей подписал президент России Владимир Путин. Главное понятие сформулировано в документе как "нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".

"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

К традиционным ценностям россиян, как отмечено в указе, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Это также высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие и справедливость.

Перечислены в документе и угрозы российским традиционным ценностям. Это не только деятельность экстремистских, террористических организаций и отдельных СМИ, но также пропаганда ЛГБТ, действия США, других недружественных государств, транснациональных корпораций и НКО.

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