ВС России завершили разгром украинских войск под Артемовском

Развивается операция по освобождению Первомайского

Разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска завершен. Идут уличные бои на восточных окраинах города, доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу командующий российской группировкой Сергей Суровикин.

По данным генерала, ВС России развивают наступление для освобождения Первомайского и Марьинки. Завершается освобождение Павловки на южнодонецком направлении.

Командующий подчеркнул, что боевые возможности российской группировки на Украине существенно возросли. По словам Суровикина, этому способствовало наращивание резервов за счет мобилизованных граждан и добровольцев, передает ТВЦ.

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