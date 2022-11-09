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ВС России завершили разгром украинских войск под Артемовском

18:19
  • среда
  • 09 ноября 2022

Развивается операция по освобождению Первомайского

Разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска завершен. Идут уличные бои на восточных окраинах города, доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу командующий российской группировкой Сергей Суровикин.

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По данным генерала, ВС России развивают наступление для освобождения Первомайского и Марьинки. Завершается освобождение Павловки на южнодонецком направлении.

Командующий подчеркнул, что боевые возможности российской группировки на Украине существенно возросли. По словам Суровикина, этому способствовало наращивание резервов за счет  мобилизованных граждан и добровольцев, передает ТВЦ.

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