Доклад генерала Суровикина. Полное видео

Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр

Министр обороны Сергей Шойгу в среду заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина о ходе спецоперации.

Суровикин заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.

По словам генерала, российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

"Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", - сообщил Суровикин.

Суровикин предложил организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу Днепра. Маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны поручил командующему Объединенной группировкой войск принять все меры для безопасной переброски войск.

"Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - заявил Шойгу.

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