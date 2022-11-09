"Культурный марафон" проходит в России до 9 декабря

Участники познакомятся с историей моды

В этом году Культурный марафон состоится в четвёртый раз и будет посвящён истории моды и роли технологий в её развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Марафон проходит онлайн по 9 декабря 2022 года.

Организатором марафона выступает Яндекс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, о том, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

Присоединиться к проекту могут все желающие – преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса.

Подробнее о Культурном марафоне можно узнать на сайте https://education.yandex.ru/culture.

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