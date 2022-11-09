Скворцова доложила Путину о резком снижении смертности в России

Материнская смертность – нулевая

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о существенном снижении смертности в стране. По данным руководителя ФМБА, за последние три года на территориях, обслуживаемых ведомством, не зафиксировано ни одного летального случая среди матерей.

"За этот период трехлетний мы существенно снизили все показатели смертности прикрепленного населения. У нас одна из самых низких в мире смертность младенческая... у нас нулевая материнская смертность - за все три года ни одного случая", - сообщила Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы ФМБА, за последние годы удалось фактически реорганизовать сеть медицинских организаций ведомства. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" было отремонтировано 200 медицинских организаций агентства, закуплено 55 тысяч единиц медицинского оборудования, передает РИА Новости.

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