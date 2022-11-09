Эвакуированным жителям Херсонской области оказывают всестороннюю помощь

Среди прочего, им предоставляется жилищные сертификаты

Из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ и угрозы прорыва плотины на ГЭС жителям Херсонской области в ещё октябре рекомендовали переехать в безопасное место.

Людям, которым пришлось сбегать от массированных атак киевского режима лишь с пакетами одежды, в нашей стране оказывают всестороннюю помощь. Беженцы получают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, оформляют российское гражданство, трудоустраивают.

Также по заявлению в МФЦ им предоставляется жилищные сертификаты, которые позволяет приобрести собственное жильё на территории нашей страны. И сегодня на Кубани 20 семей получили долгожданные документы.

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