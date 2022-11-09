Путин поблагодарил сотрудников ФМБА за проделанную работу

Президент провел встречу с главой агентства Вероникой Скворцовой

В среду Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, которое отмечает свое 75-летие. Глава агентства Вероника Скворцова и ее коллеги рассказали президенту о новейших методиках лечения и реабилитации пациентов.

Федеральный центр мозга - одно из ведущих мировых учреждений - сегодня способен принимать до 8,5 тысяч пациентов в год. Первым делом Владимира Путина приглашают ознакомиться с блоком, где пациенты проходят реабилитацию. Причем, в буквальном смысле - ногами. Страховочный жилет помогает снизить нагрузку, а поверхностная миостимуляция контролирует сокращение нужных мышц. Когда общие навыки восстановлены, можно переходить на традиционную дорожку. В следующем кабинете представлен еще один медицинский тренажер, который позволяет заменить сразу несколько обычных.

Центр открыли всего два года назад, однако врачи успели провести уже более 1150 высокотехнологичных операций. Особая гордость - первая в России гибридная операционная, в которой установлен магнитно-резонансный томограф. Это позволяет врачам прямо на месте проводить томографию в условиях открытого головного мозга. А значит максимально точно устанавливать нейростимуляторы и радикально удалять опухоли. Как раз такая операция проводится сейчас, сообщают президенту.

"После удаления опухоли пациентка будет транспортирована в МРТ в условиях открытого головного мозга, мы проведем исследование, убедимся, что опухоль удалена полностью. И после этого примем решение о завершении операции", - сообщают медики.

Все это время пациент может находиться в сознании - в контакте с врачом. Только так можно быть уверенными, что никакая важная зона мозга не затронута. Удаленные клетки обязательно отправят на гистологию. Результаты анализа помогут назначить индивидуальную, подходящую конкретно этой пациентке химиотерапию.

Помимо таких высокотехнологичных, в центре проводят операции без разрезов и трепанации. Главный инструмент здесь не скальпель, а аппарат фокусированного ультразвука. С его помощью можно воздействовать на те патологии и участки мозга, до которых даже самый опытный врач не доберется. Результат первой такой операции, проведенной в центре, демонстрируют президенту.

Если раньше аппарат фокусированного ультразвука можно было приобрести только за рубежом, то сегодня подобные разработки доступны в России. Еще одна отечественная технология - ультразвуковая система для удаленной диагностики. С ее помощью врач может провести УЗИ пациенту, который находится за тысячи километров. И речь не только про удаленные населенные пункты, но и военную медицину.

Помимо непосредственно лечебной деятельности, в институтах Центра ведется серьезная научная работа. К примеру, здесь разрабатывают генно-терапевтические вирусы, которые способны излечить множество патологий. Еще более амбициозная задача - научиться "выращивать" фрагменты мозга. И первые успехи в этом направлении тоже есть.

Сегодня Центр является ведущей организацией в структуре ФМБА, которому в этом году 75 лет. В числе пациентов Федерального медико-биологического агентства без малого 3,5 миллиона человек из 54 регионов страны. По случаю юбилея Владимир Путин поблагодарил сотрудников за уже проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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