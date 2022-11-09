Британский наемник ликвидирован на Украине

За две недели в зоне СВО уничтожено около 200 "солдат удачи"

Британский наемник погиб на Украине. Подданный Великобритании Саймон Лингард воевал на стороне киевских властей. О смерти "солдата удачи" сообщили его родственники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News, Лингард погиб 7 ноября. Его семья запустила кампанию по сбору средств на организацию похорон. Лингард – третий британец, погибший за время конфликта на Украине.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил цифры потерь в рядах иностранных наемников на Украине. По его данным, за две недели в зоне специальной военной операции было уничтожено почти 200 "солдат удачи".

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