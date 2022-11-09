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"Сложно для неподготовленного": Путину показали операцию на мозге

20:20
  • среда
  • 09 ноября 2022

Пациент остается в сознании и беседует с врачом

Владимиру Путину показали первую в России гибридную операцию на головном мозге. Президент России признался, что зрелище неподготовленному человеку вынести нелегко.

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Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

"Впечатлила, конечно, первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге. При этом пациенты находятся в сознании, что как-то воспринимается... сложно для неподготовленного человека", - сказал Путин, поздравляя с юбилеем сотрудников ФМБА.

Президент России стал свидетелем операции во время посещения Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства. По словам Путина, он видел своими глазами, как пациент общается с врачом – это необходимо, чтобы сохранить зоны, ответственные за речь и эмоции. Наблюдая за хирургическим вмешательством, российский лидер перекрестил двери операционной, передает РИА Новости.

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