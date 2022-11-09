Стали известны детали ДТП с машиной Стремоусова

Виновник аварии – водитель грузовика

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика. Он совершил опасный маневр, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения", - написал Рогов в Telegram.

Сообщается, что в результате столкновения машину Стремоусова разорвало на части. Бронированную капсулу внедорожника сорвало с шасси.

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