ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны детали ДТП с машиной Стремоусова

20:56
  • среда
  • 09 ноября 2022

Виновник аварии – водитель грузовика

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика. Он совершил опасный маневр, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель в ДТП своего заместителя

"Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения", - написал Рогов в Telegram.

Сообщается, что в результате столкновения машину Стремоусова разорвало на части. Бронированную капсулу внедорожника сорвало с шасси.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с машиной Стремоусова
ДТП с машиной Стремоусова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.