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Движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября

21:06
  • среда
  • 09 ноября 2022

Продолжается ремонт пролетов

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября на 12 часов. Как сообщили в Минтрансе, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

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"12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщает ведомство в Telegram.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна. Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт до декабря.

Мост уже закрывали для ремонта на 12 часов 8 ноября. Тогда строители надвинули первый новый пролет автомобильной части, передает "Интерфакс".

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