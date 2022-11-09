ВОЗ зафиксировала 90-процентное снижение смертности от коронавируса

Медики считают, что это повод для оптимизма

Количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом снизилось с февраля на 90%. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это позитивным сдвигом.

"Мы прошли долгий путь, и это действительно повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать правительства, сообщества и всех людей быть начеку", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус уточнил, что в феврале показатель смертности за неделю колебался у отметки 75 тысяч, а за прошлую неделю зафиксировали примерно 9,4 тысячи смертей. Тем не менее, он посоветовал не терять бдительности, поскольку новые варианты вируса все еще появляются, передает "Интерфакс".

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