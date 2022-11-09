ФАС предложила повысить цены на газ в России на 8,5%

Повышение вступит в силу с 1 декабря

Регулируемые цены на газ для всех категорий российских потребителей могут вырасти на 8,5% с 1 декабря. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба, которая уже подготовила проекты соответствующих приказов.

Минэкономразвития в сентябре сообщило, что индексация тарифов ЖКУ для населения переносится с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Тогда же уточнялось, что тарифы на газ для всех категорий потребителей вырастут на 8,5%, а следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.

В ведомстве объяснили индексацию необходимостью обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что повышение тарифов поможет сформировать источник финансирования программы социальной газификации, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"