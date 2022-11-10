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"Потребуется поиск компромисса": эксперт оценил итоги выборов в США

07:41
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Классического разделенного правления не получается

Какой будет политическая жизнь США после выборов в Конгресс? Что противопоставят друг другу демократы и республиканцы? Какими окажутся следующие два года президентства Джо Байдена? И как все это отразится на украинском конфликте?

На эти и другие вопросы в программе События.25-й час с Алексеем Фроловым ответил директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

"Классического разделенного правления не получается. Когда Конгресс контролирует одна партия, исполнительную власть - другая. Получается так: республиканцы взяли большинство с небольшим перевесом в Палате представителей. В Сенате ситуация до сих пор не ясна. Вероятно, демократы сохранят большинство. Все это создает серьезные стимулы для того, чтобы исполнительная власть договаривалась с законодательной, а законодательная - с исполнительной. И внутри законодательной власти теперь потребуется поиск компромисса. Это совершенно другие модели поведения", - указал эксперт.

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