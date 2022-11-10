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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

07:45
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Глава государства отметил значимый вклад полицейских в защиту государственных и общественных интересов

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел России. Личный состав и ветеранов поздравил президент Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил значимый вклад полицейских в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан. Сейчас к МВД предъявляются повышенные требования, перед ведомством стоят сложные и ответственные задачи.

"Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних. Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов - борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России", - говорится в послании президента.

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