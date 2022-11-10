ВСУ ударили по Артемовску из HIMARS

По городу выпустили три ракеты

Вооруженные формирования Украины несколько часов назад ударили по Артемовску из HIMARS, передает "ТВ Центр".

По городу выпустили три ракеты. Боевики методично бьют по жилым кварталам и гражданским объектам.

Под прицелом радикалов остается и Стаханов. Этой ночью по городу ударили четырьмя снарядами, и опять из HIMARS. В ходе последних обстрелов в Стаханове повреждены 20 домов, школа, линия электропередачи, газо- и водопроводы.

А натовским калибром националисты сегодня били по Донецку. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации, в Куйбышевском районе столицы ДНР погиб один мирный житель, еще один получил ранение.

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