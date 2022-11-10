ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ ударили по Артемовску из HIMARS

07:48
  • четверг
  • 10 ноября 2022

По городу выпустили три ракеты

Вооруженные формирования Украины несколько часов назад ударили по Артемовску из HIMARS, передает "ТВ Центр".

ВС России ликвидировали 12 диверсионных групп ВСУ под Херсоном
"Солнцепеки" наносят выжигающие удары по укрепрайонам ВСУ

По городу выпустили три ракеты. Боевики методично бьют по жилым кварталам и гражданским объектам.

Под прицелом радикалов остается и Стаханов. Этой ночью по городу ударили четырьмя снарядами, и опять из HIMARS. В ходе последних обстрелов в Стаханове повреждены 20 домов, школа, линия электропередачи, газо- и водопроводы.

А натовским калибром националисты сегодня били по Донецку. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации, в Куйбышевском районе столицы ДНР погиб один мирный житель, еще один получил ранение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.