"Аллигаторы" над землей: видео работы Ка-52 в зоне СВО

За одну смену экипажи совершают несколько вылетов

Военные объекты и технику украинских националистов эффективно уничтожают российские ударные вертолеты Ка-52. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Министерство обороны.

"Аллигаторы" летят буквально над землей, постоянно маневрируя, чтобы не попасть в зону действия вражеских ПВО. И лишь в последний момент, выйдя в заданный район, резко набирают высоту для пуска ракет.

В результате очередного удара уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. После выполнения задачи "Аллигаторы" возвращаются на базу для дозаправки и пополнения боекомплекта. За одну смену экипажи Ка-52 совершают несколько вылетов.

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