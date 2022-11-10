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"Аллигаторы" над землей: видео работы Ка-52 в зоне СВО

07:51
  • четверг
  • 10 ноября 2022

За одну смену экипажи совершают несколько вылетов

Военные объекты и технику украинских националистов эффективно уничтожают российские ударные вертолеты Ка-52. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Министерство обороны.

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"Аллигаторы" летят буквально над землей, постоянно маневрируя, чтобы не попасть в зону действия вражеских ПВО. И лишь в последний момент, выйдя в заданный район, резко набирают высоту для пуска ракет.

В результате очередного удара уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. После выполнения задачи "Аллигаторы" возвращаются на базу для дозаправки и пополнения боекомплекта. За одну смену экипажи Ка-52 совершают несколько вылетов.

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