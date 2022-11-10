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На передовой наградили военных медиков

07:56
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Среди тех, кто получил медали, есть и призванные в рамках частичной мобилизации

На передовой наградили военнослужащих медицинских подразделений, отличившихся в ходе спецоперации, передает "ТВ Центр".

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Среди тех, кто получил медали, есть и призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Перед отправкой в район боевых действий они прошли необходимую подготовку.

Награды Минобороны "Участнику специальной военной операции" вручил заместитель командующего общевойсковым объединением Западного военного округа Александр Русанов. Он поблагодарил медиков за личный вклад в общее дело и самоотверженную службу.

"Определить степень тяжести ранения, оказать первую медицинскую помощь в рамках того, чтобы человек не истек кровью, то есть все необходимые манипуляции производим, грузим человека и вывозим. 24 часа в сутки", - рассказал санитар отделения сбора и эвакуации.

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