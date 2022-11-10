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Представлены новые герои спецоперации

07:57
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Младший сержант Владимир Морозов со своим экипажем под шквальным огнем ВСУ сумел уничтожить вражеский танк и семь националистов

Министерство обороны сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Реактивный дивизион гвардии майора Андрея Вишнякова сорвал атаку украинских националистов, остановил развертывание резервов боевиков и нанес ощутимый урон живой силе и технике противника. Благодаря решительным действиям Андрея попытка радикалов восстановить контроль над населенным пунктом провалилась.

Младший сержант Владимир Морозов со своим экипажем под шквальным огнем ВСУ сумел уничтожить вражеский танк и семь националистов. Все снаряды российского противотанкового ракетного комплекса достигли цели. Неприятель отступил.

Младший сержант Хетаг Шавлохов обнаружил украинских диверсантов, оборудующих огневые позиции по ходу следования нашей колонны и вступил в бой. Два автомобиля неприятеля и часть вражеской группы были ликвидированы. Провокация боевиков не удалась.

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