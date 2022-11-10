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На украинской мине подорвался турецкий катер

08:11
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Взрыв повредил носовую часть судна

Турецкий рыболовный катер подорвался на дрейфующей украинской мине. Инцидент произошел в Черном море в шести километрах от берега, передает "ТВ Центр".

Взрыв повредил носовую часть судна. Оно осталось на плаву, но потеряло ход. Никто не пострадал. К месту ЧП были направлены бригады береговой охраны. Сейчас катер отбуксирован в порт.

Это первый случай, когда от украинской мины пострадало гражданское судно. Сотни подобных боеприпасов ВСУ установили на подходах к порту Одессы. Некоторые сорвались с креплений.

Турецкие военные неоднократно уничтожали плавучие мины у своего побережья.

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