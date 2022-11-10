В Индонезии извергается один из самых опасных вулканов планеты

Около года назад в результате извержения погибли более полусотни человек
В Индонезии началось извержение вулкана Семеру. Столб пепла поднялся на высоту в полтора километра, сообщает "ТВ Центр".
Облако быстро распространяется на северо-восток региона. В Центре вулканологии и геологических опасностей страны призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность. И не приближаться к огненной горе на расстояние в несколько километров.
Семеру - один из наиболее опасных вулканов планеты. Около года назад в результате извержения погибли более полусотни человек, еще 10 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"