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В Индонезии извергается один из самых опасных вулканов планеты

08:18
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Около года назад в результате извержения погибли более полусотни человек

В Индонезии началось извержение вулкана Семеру. Столб пепла поднялся на высоту в полтора километра, сообщает "ТВ Центр".

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Облако быстро распространяется на северо-восток региона. В Центре вулканологии и геологических опасностей страны призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность. И не приближаться к огненной горе на расстояние в несколько километров.

Семеру - один из наиболее опасных вулканов планеты. Около года назад в результате извержения погибли более полусотни человек, еще 10 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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Извержение вулкана Семеру
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