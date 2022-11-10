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В Индонезии заявили о решении Путина не ехать на саммит G20

08:20
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Кремль не подтверждал эту информацию

Президент России Владимир Путин не поедет на остров Бали, где запланировано проведение саммита "Большой двадцатки" (G20). Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал спикер координационного министерства Индонезии по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарди.
Зеленский может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате

По утверждению чиновника, слова которого приводит Reuters, российскую делегацию на саммите G20 будет возглавлять не Владимир Путин, а глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем предполагается, что президент России примет участие в одном из мероприятий саммита в виртуальном формате, заявил Махарди.

Кремль официально не прокомментировал это заявление.

Российские власти пока не давали официального ответа на приглашение Индонезии в адрес Владимира Путина посетить саммит G20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что решение будет принято и озвучено журналистам до 13 ноября.

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