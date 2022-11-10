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Байден заверил в отсутствии у США планов напрямую вступать в конфликт на Украине

08:39
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Президент США пообещал помощь Киеву независимо от исхода выборов

США не собираются развязывать третью мировую войну и напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. Такое заявление сделал в среду, 9 ноября, американский президент Джо Байден.
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По заверениям политика, Соединенные Штаты не намерены "развязывать третью мировую войну, сбивать российские самолеты, напрямую вступать в бой".

При этом президент США отметил, что Вашингтон выполняет далеко не все запросы Киева относительно поставок вооружений. В частности, поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия американские власти не собираются.

Тем не менее, Байден заверил, что, независимо от исхода промежуточных выборов в Конгресс, США продолжат оказывать помощь Украине и обеспечивать ей "все рациональные средства для самозащиты", сообщает ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины. Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта, однако с сожалением отмечает, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает Запад в конфликт на стороне киевского режима, подчеркнул дипломат.
фликт на Украине. Такое заявление сделал в среду, 9 ноября, американский президент Джо Байден.
По заверениям политика, Соединенные Штаты не намерены "развязывать третью мировую войну, сбивать российские самолеты, напрямую вступать в бой".
При этом президент США отметил, что Вашингтон выполняет далеко не все запросы Киева относительно поставок вооружений. В частности, поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия американские власти не собираются.
Тем не менее, Байден заверил, что, независимо от исхода промежуточных выборов в Конгресс, США продолжат оказывать помощь Украине и обеспечивать ей "все рациональные средства для самозащиты", сообщает ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины. Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта, однако с сожалением отмечает, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает Запад в конфликт на стороне киевского режима, подчеркнул дипломат.

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