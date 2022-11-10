РБК: Кремль начал готовиться к посланию Путина Федсобранию

В администрации президента эти сведения пока не подтверждали

В Кремле началась подготовка послания президента Федеральному собранию. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, подготовка началась еще несколько дней назад. В чем конкретно она заключается, не сообщается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать комментарии по этому поводу.

Источники также отметили, что пока неясно, в какой именно день Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что сроки оглашения главой государства послания Федеральному Собранию и проведения прямой линии зависят от его динамичного графика. Конкретные даты послания и прямой линии Песков снова не назвал, однако заверил журналистов, что "как только мы определимся, мы вам расскажем".

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