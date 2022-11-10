Октябрь-2022 в России вошел в тройку самых теплых

Ноябрь может установить еще один рекорд

Октябрь 2022 года благодаря высоким температурам оказался в числе рекордсменов по этому показателю. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что уже подведены итоги второго осеннего месяца, согласно которым октябрь-2022 стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России с 1891 года, сообщает ТАСС.

Первое место в рейтинге самых теплых принадлежит октябрю 2018 года. Тогда в европейской части России температура превысила нормативные значения на 2,5 градуса, а в северных регионах страны — примерно на 10 градусов.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина процитировала предварительные прогнозы, которые обещают москвичам 12 ноября до 10 градусов выше нуля. Пока для 12 ноября рекордно высокая температура составляет 9,3 градуса, который были зафиксированы в 2010 году.

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