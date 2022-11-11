Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Сопротивляемся негативным лучам Сатурна

Овны

Ноябрь атакует! Сегодня положение звезд соответствует погоде: Сатурн напускает мрачности и холода. Не поддавайтесь осени и ищите способы поднять себе настроение.

Тельцы

На работе и в личной жизни могут происходить события, которые способны вас расстроить. Но что, если использовать их как зоны роста и самосовершенствования.

Близнецы

Марс в вашем знаке соединился с Луной и противостоит Нептуну, который мешает принимать решения и действовать четко. Избегайте прокрастинации и лени!

Раки

Негативные лучи Сатурна сегодня мешают мыслить оптимистично не только вам. Сохранить позитивный настрой помогут творчество, кулинария или занятия с детьми.

Львы

"У природы нет плохой погоды!" - эти слова могут помочь вам пережить день, когда Сатурн пытается испортить всем настроение. Найдите чему порадоваться сегодня!

Девы

Простуда, усталость или недосып могут подпортить вам не только этот день, но и последующие. Продумайте, как укрепить свое здоровье этой осенью, и приступайте.

Весы

Для представителей знака, занятых в индустрии красоты либо сфере искусства, сегодня непростой день. Могут отменяться договоренности, но пусть это не подрывает вашу веру в себя.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке грустит под негативными лучами Сатурна, который умеет нагнать тоску. Победить хандру помогут любимые комедии и домашние животные.

Стрельцы

Сплетни, слухи и фейковые новости сегодня буквально атакуют вас. Будьте готовы фильтровать информацию и не принимать на веру ничего из услышанного!

Козероги

Друзья, подруги, соседи, бывшие одноклассники, братья и сестры - неподходящие партнеры для серьезных дел. Не смешивайте деньги и чувства, они несовместимы.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке конфликтует сегодня с Солнцем в Скорпионе, а вы - с начальством или преподавателем. Пользы это не принесет, так что не тратьте зря силы.

Рыбы

У вас сегодня могут появиться неожиданные препятствия в пути, а также сложные ситуации на учебе. Будьте особенно аккуратны с пожилыми людьми и общепринятыми правилами.

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