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США и Япония начали масштабные военные учения

08:31
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Они продлятся до 19 ноября

Силы самообороны Японии и ВС США начали крупномасштабные совместные военные учения Keen Sword, проходят они на японских юго-западных островах, передает "Интерфакс".

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Учения продлятся до 19 ноября, в них примут участие около 26 тысяч японских военнослужащих и около 10 тысяч - американских.

Отмечено, что учения имитируют оборону отдаленных островов, включая реагирование на баллистические ракеты. Сосредоточены они будут на острове Токуносима, где развернут японские и американские конвертопланы Osprey.

Также стало известно, что задействованы окажутся четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

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