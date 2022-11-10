США и Япония начали масштабные военные учения

Они продлятся до 19 ноября

Силы самообороны Японии и ВС США начали крупномасштабные совместные военные учения Keen Sword, проходят они на японских юго-западных островах, передает "Интерфакс".

Учения продлятся до 19 ноября, в них примут участие около 26 тысяч японских военнослужащих и около 10 тысяч - американских.

Отмечено, что учения имитируют оборону отдаленных островов, включая реагирование на баллистические ракеты. Сосредоточены они будут на острове Токуносима, где развернут японские и американские конвертопланы Osprey.

Также стало известно, что задействованы окажутся четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

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