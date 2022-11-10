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Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа

08:52
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Президент США оговорился

Джо Байден во время брифинга для журналистов в Белом доме, говоря об урегулировании украинского кризиса, перепутал Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа.

Отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины, Байден заявил, что решение остается за Киевом.

"Ничего касательно Украины без Украины. Я ничего такого не держу в уме. Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли они из Эль-Фаллуджи", - сказал Байден. "Я имею в виду Херсон, город Херсон", - поправился президент США (цитата по ТАСС).

Кроме того, в ходе брифинга Байден не смог выговорить слово "апокалиптический", говоря о возможности применения ядерного оружия в мире.

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