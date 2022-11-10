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Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

08:59
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Замглавы администрации Херсонской области погиб в ДТП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Его жизнь трагически оборвалась в среду - Стремоусов погиб в автокатастрофе, передает "ТВ Центр".

Причиной ДТП, которое произошло на трассе Херсон-Армянск, по предварительным данным мог стать опасный маневр грузовика в районе пересечения двух трасс.

45-летний Стремоусов был назначен на должность 26 апреля. Ежедневно в своем Telegram-канале он публиковал сводки с фронта.

В указе президента отмечены мужество и отвага, проявленные Стремоусовым при исполнении служебного долга.

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