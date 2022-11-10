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Хирурги извлекли из груди пациента неразорвавшийся боеприпас

09:05
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Младший сержант Николай Пасенко вместе со своим подразделением попал в засаду

Уникальную операцию провели хирурги центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Врачи извлекли из пациента неразорвавшийся боеприпас, передает "ТВ Центр".
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Младший сержант Николай Пасенко вместе со своим подразделением попал в засаду и получил проникающее ранение грудной клетки - граната пробила ребра, легкие и застряла у позвоночника вблизи сердца.

Сослуживцы доставили товарища в госпиталь. Несмотря на высокий риск детонации врачи, надев бронежилеты, успешно провели сложнейшую операцию. Николай уже идет на поправку и даже дает интервью.

"Был бой. Я даже и не понял, что случилось, просто удар в край бронника. И все, сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Тут ребята свои подскочили, перевязали меня. Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, что не дай бог рванет. Они были в бронежилетах, прооперировали, аккуратненько все сделали. Вот сижу перед вами живой-здоровый", - говорит он.

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