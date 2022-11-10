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Байден высказался по поводу нового президентского срока

09:24
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В США тем временем подводят предварительные итоги выборов в Конгресс

Америка подводит предварительные итоги выборов в Конгресс. И если в Палате представителей республиканцы уже начали праздновать победу, то ситуация с креслами в Сенате пока остается неопределенной. По последним данным, слоны и ослы идут вровень, передает "ТВ Центр".
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Президент Джо Байден на пресс-конференции был вынужден признать, что население разочаровано положением дел в стране. Для многих последние несколько лет действительно были трудными. Но глава Белого дома не намерен менять свой курс в оставшиеся два года правления. Несмотря на то, что 75% жителей США считают - страна движется в неверном направлении, а республиканцы угрожают импичментом, Байден готов снова занять место в Овальном кабинете. Правда, окончательное решение объявит в январе.

"Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это в конечном счете семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в президентских выборах, но мы еще будем обсуждать это. И я не чувствую никакой спешки, чтобы решать это прямо сейчас, сегодня, завтра или когда-нибудь. Тем более это не зависит от исхода нынешних выборов", - сказал президент США.

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