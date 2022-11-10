ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В нацпарке "Земля леопарда" впервые заметили волка

09:20
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Территорию с ним не желают делить амурские тигры и дальневосточные леопарды

Уникальное событие в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье - на крайнем юге территории обнаружен неожиданный гость, передает "ТВ Центр".

Житель Приморья отбился табуреткой от напавшего на него леопарда
Волк загрыз мальчика в Дагестане

Впервые там появился взрослый волк, который практически не встречается в этом районе. Территорию с ним не желают делить амурские тигры и дальневосточные леопарды.

Редкие кадры хищника сняты с высоты птичьего полета. От такого внимания он даже немного растерялся. По оценкам специалистов, серый прибыл со стороны Уссурийского городского округа.

Правда, ученые считают, что о возвращении волков на юг Приморья, если за ним не придут сородичи, говорить пока рано.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Волк
Волк
Волк
Волк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.