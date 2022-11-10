В нацпарке "Земля леопарда" впервые заметили волка

Территорию с ним не желают делить амурские тигры и дальневосточные леопарды

Уникальное событие в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье - на крайнем юге территории обнаружен неожиданный гость, передает "ТВ Центр".

Впервые там появился взрослый волк, который практически не встречается в этом районе. Территорию с ним не желают делить амурские тигры и дальневосточные леопарды.

Редкие кадры хищника сняты с высоты птичьего полета. От такого внимания он даже немного растерялся. По оценкам специалистов, серый прибыл со стороны Уссурийского городского округа.

Правда, ученые считают, что о возвращении волков на юг Приморья, если за ним не придут сородичи, говорить пока рано.

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