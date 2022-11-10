Путин может принять участие в саммите G20 по видеосвязи

Глава МИД возглавит делегацию России

Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) будет возглавлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

Саммит G20 будет проводиться на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российский лидер получил официальное приглашение от властей Индонезии, однако Кремль еще не давал ответа на него.

Тумайкин отметил, что возглавлять делегацию России будет не президент, а глава МИД Сергей Лавров.

Что касается участия в саммите Владимира Путина, вопрос пока прорабатывается, президент может сделать это в видеоформате, цитирует заявление атташе РИА Новости.

Ранее спикер координационного министерства Индонезии по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарди заявил, что российскую делегацию на саммите G20 будет возглавлять не Владимир Путин, а глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. При этом ожидается, что президент России примет участие в одном из мероприятий саммита в виртуальном формате.

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