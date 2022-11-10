ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Подозреваемый взят под стражу

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Екатеринбурге, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о здании военкомата.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Как пояснили в ведомстве, мужчина "планировал дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти". Он взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

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