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Иран объявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты

10:06
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В Тегеране назвали это событие прорывом

Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Такое заявление сделал в четверг, 10 ноября, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.
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По словам Хаджизаде, новая ракета способна преодолевать все системы проверки противоракетной обороны. Командующий выразил сомнения в том, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять этой разработке.

Хаджизаде также заявил, что разработанная ракета являет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. Технические подробности новой разработки он не раскрыл, сообщает агентство Tasnim.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля". Американский чиновник отметил, что у Вашингтона нет "на сегодняшний день указаний на то, что такие поставки были осуществлены", однако у американских властей якобы "есть основания считать, что это произойдет".

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