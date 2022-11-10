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Захарова обвинила сотрудников биолабораторий США в преступной халатности

10:24
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Об этом говорит статистика происшествий в таких лабораториях

Американские ученые не заботятся об охране биологических материалов в США и других странах. Такое заявление сделала в четверг, 10 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Как написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, известно о сотнях серьезных происшествий в американских биолабораториях за последние 20 лет.

Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории США, Захарова предложила задуматься, "насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах".

При этом в случае утечки появится повод "провести внешнее включенное наблюдение (исключительно в научных целях, конечно), а затем еще и продать лекарства пострадавшему населению", отметила чиновница. По ее мнению, это беспроигрышная лотерея, хотя и смертельная.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что необходимо как можно скорее добиться от США и Украины ответов по деятельности биологических лабораторий на украинской территории под эгидой Соединённых Штатов. По словам дипломата, неспособность Вашингтона соблюдать документ "Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года" является поводом для глубочайшего беспокойства всех стран — членов ООН.

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