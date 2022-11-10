ВС России ежедневно атакуют укрепрайон боевиков в Авдеевке

ВСУ теряют людей и технику

В ДНР за сутки погибли три человека, еще шесть пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Под огнем оказались одиннадцать населенных пунктов. В том числе Донецк, Горловка, поселки Гольмовский и Зайцево. Повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры. В ответ российские войска наносят удары по укрепрайонам противника.

В таком состоянии сейчас дома в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка - выбиты окна, разрушены стены и лестничные пролеты. Этой ночью ВСУ нанесли по столице Донбасса массированный артиллерийский удар. От полученного осколочного ранения погиб мирный житель.

Еще шесть человек тяжело ранены во время обстрела Кременной. Под огнем - Горловка и Ясиноватая. Новые реанимобили, которые врачи получили буквально два дня назад, придется ремонтировать. Осколки от ракет, выпущенных из HIMARS, повредили и дорогостоящее оборудование для экстренной медицинской помощи. Местные жители не хуже военных знают, откуда по ним ведут огонь националисты.

По этому, пожалуй, самому мощному укрепрайону ВСУ в Авдеевке ежедневно наносят удары российские артиллеристы и вертолетчики. И каждый день боевики теряют людей и технику. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота штурмуют другой хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Он находится южнее Донецка в поселке Павловка. Морпехи на "броне" вскрыли глубоко эшелонированную линию обороны националистов. С ходу захватили окопы и траншеи. И сейчас зачищают улицы.

Вот из дома, где забаррикадировались националисты, летит граната. Бойцы - за стены. Вычисляют огневую точку. И накрывают ее из гранатомета. Сегодня Павловка уже на 70% под контролем российских военных. Наши танки и артиллерия еще на подступах уничтожают резервы, которые ВСУ пытается перебросить на этот участок. Наступление морпехов поддерживает авиация.

ВСУ пытались контратаковать с воздуха. Но штурмовик не успел даже сделать круг над Павловкой. Отражены также все попытки националистов захватить Снегиревку - стратегически важный населенный пункт на севере Херсонской области. Батареи гаубиц и минометов отбросили радикалов на прежние позиции. И это позволило российской группировке начать масштабную передислокацию в самом Херсоне. Не опасаясь удара ВСУ с флангов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"