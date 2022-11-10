Мужество и героизм: врачи извлекли неразорвавшийся снаряд из груди бойца

Операцию проводили в бронежилетах

Хирурги из Центрального госпиталя Минобороны провели уникальную операцию. Вместе с коллегами из местной клиники они извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди военнослужащего, который получил ранение в зоне спецоперации. Снаряд пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника. Детонация могла произойти в любой момент. Но медики, надев бронежилеты, приступили к сложнейшему вмешательству.

Военные хирурги надевают бронежилеты, чтобы провести свою спецоперацию. Им предстоит непростая задача - извлечь из пациента неразорвавшийся снаряд. Он застрял между аортой и нижней полой веной. Сверху от него - сердце. Боеприпас пробил ребра и легкие, мог спровоцировать внутреннее кровотечение даже при транспортировке. Одно неосторожное движение - и сосуды повреждены. Потому врачи решили: перевозить младшего сержанта в крупный стационар слишком рискованно. Оперировали в военном госпитале в Белгороде, приняв все меры предосторожности.

"Естественно, все шли с настроем, что это очень большой риск и опасность. Конечно, не каждый день достаешь гранату или взрыватель из человека. Причем в таком месте, что движение вправо, движение влево может привести просто к смерти пациента", - рассказал подполковник медслужбы Центрального военного госпиталя имени Мандрыка Дмитрий Ким.

Подразделение, в составе которого был младший сержант Пасенко, попало в засаду. Николай спрыгнул с БМП и открыл ответный огонь. Помнит только, как что-то ударило в край бронежилета, но это его не отвлекло от боя - даже не потерял сознание и продолжил двигаться. Но тут подоспели сослуживцы, перевязали его и увели из-под обстрела.

"Я не знал, что во мне сидит. Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять - вдруг рванет", - говорит младший сержант.

Еще он признается - во всей этой истории героями считает врачей. И не потому что они спасли именно его жизнь.

"Настоящие герои - это хирурги. Людям дают еще один шанс родственников, близких увидеть. Жен, детей. Вот так вот", - отметил Пасенко.

После операции Николая доставили в Москву в один из госпиталей Министерства обороны, где он проходит реабилитацию.

"Мужество и героизм. Пойти в операционную, зная, что в любой момент может произойти взрыв, - это говорит о высокой моральной подготовке, желании спасти человеку жизнь", - обратил внимание Павел Крайнюков, начальник Центрального военного госпиталя имени Мандрыка.

В этой истории, кажется, герои все: и пациент, который под огнем противника с неразорвавшимся снарядом под сердцем продолжает бой, и хирурги, рискуя собой, извлекающие этот снаряд. И все как один говорят, что это для них - обычное дело. Это их долг.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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