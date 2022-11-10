Трамп в ярости: разгромной победы республиканцев не случилось

Байден же собрался на второй срок

Джо Байден заявил о планах бороться за пост президента США в 2024 году, при этом отметив, что решение пока неокончательное. По словам американского лидера, неопределенность связана с семейными обстоятельствами, а не с итогами промежуточных выборов в Конгресс. И пока идет подсчет бюллетеней, разгораются новые скандалы. Местные СМИ сообщают об избрании двух демократов, умерших незадолго до голосования.

День большого разочарования. И прежде всего для республиканцев. Безоговорочная победа красных не случилась. И, несмотря на полученные большинство мест в Палате представителей (чуть больше 20), Сенат они делят наполовину с демократами. Дональд Трамп, пишет NYT со ссылкой на его окружение, в ярости и уже устроил разгон своим кандидатам, которые с позором провалили выборы.

Такер Карлсон, ведущий оппозиционного в отношении американского президента телеканала Fox News, тоже негодует: "Казалось бы, у власти непопулярный президент, неустойчивая экономика, открытая граница, надвигающийся риск ядерной войны. Как насчет того, чтобы собрать все голоса? Но в итоге Джо Байдена не только не наказали, он сегодня довольный хвастался собой".

Американский лидер действительно был свеж и уверен, когда выступал с большой речью перед избирателями: "Тот факт, что Демократическая партия превзошла все ожидания и добилась большего успеха, это говорит о том, что все вздохнули с облегчением, что республиканцы больше не возьмут власть в свои руки. Итак, я планирую объявить о желании баллотироваться на пост президента, но с решением пока не тороплюсь. Хотя, думаю, что все хотят, чтобы я снова выдвинул свою кандидатуру".

Впрочем, после этого выступления сомнения многих избирателей лишь окрепли. Говоря об украинском конфликте, Байден перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа в Ираке, а еще несколько секунд пытался выговорить какое-то слово, но так и не смог.

Никаких надежд на перемены глава Белого дома не оставил, заявив, что побороть инфляцию в США, скорее всего, не сможет. Но будет надеяться, что получится использовать "двухпартийный подход". Особенно в отношении Москвы и Киева. Красные так или иначе, но занимают большинство в Палате представителей – первая ступень для одобрения реформ. Что касается украинского вопроса, то тут даже если республиканцы ограничат возможности финансирования Киева, то поставки того же вооружения отменить не получится. Еще в мае президент США подписал закон о лендлизе и теперь не обязан отчитываться перед Конгрессом по этому поводу.

Что же касается выборов, то скандалы вокруг голосования никак не утихнут. СМИ уже не стесняются в выражениях: "Они не умеют правильно подсчитывать голоса. В округе Марикопа, жизненно важной части колеблющегося штата Аризона, машины для голосования вышли из строя, что привело к задержкам и неизбежным протестам разгневанных республиканцев, которые думают, что система настроена против них. Мошенничество или заговор? Вам решать! Единственный явный победитель каждых американских выборов - это паранойя".

В штате Джорджия собираются провести в декабре второй тур. Там оба кандидата в Сенат набрали менее 50% голосов. Но, пожалуй, самой скандальной новостью дня стала победа двух мертвых кандидатов от демократов. Они скончались незадолго до выборов, но в бюллетени эту информацию не внесли. В комментариях под этой новостью разгневанные американцы высказывают все, что думают о демократических выборах в стране.

Окончательные итоги выборов обещают озвучить в лучшем случае через месяц, когда посчитают бюллетени, отправленные по почте.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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