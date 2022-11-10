Сезон забастовок: Европа столкнулась с тяжелым кризисом

Стоимость жизни растет пропорционально ценам на энергоресурсы

Взрывы гремят возле греческого парламента. Двадцатитысячная акция протеста началась как мирное шествие, но переросла в беспорядки. Терпению греков подходит предел. Стоимость жизни растет пропорционально ценам на энергоресурсы. Правительство уже дважды за год повышало зарплаты, девять миллиардов евро потрачены на субсидии - для возмещения затрат на электричество и топливо. Однако темпы инфляции гораздо выше. Разоряются фермеры и предприятия, многие граждане боятся оказаться в нищете. Властям остается лишь жестко разгонять недовольных.

Разбитые витрины, слезоточивый газ, задержанные активисты. А на побережье бастуют экипажи морских судов и паромов. Движение на улицах парализовано автомобильными пробками. Все это - в преддверии грядущих в следующем году парламентских выборов. Под премьером Кириакосом Мицотакисом ощутимо шатается кресло.

Акции протеста идут и в других государствах Европы. Где нет митингов - там забастовки: Германия, Испания, Франция. В Швейцарии не вышли на работу строители. В Бельгии - многие работники аэропортов: отменено 40% авиарейсов. В Великобритании толпы пассажиров ждут поездов на железнодорожных вокзалах. А впереди - первая в истории страны общенациональная забастовка медсестер: цены растут, а зарплаты снижаются.

Против политики Запада митингуют и в Шарм-эш-Шейхе, где проходит климатический саммит ООН. Представители Африки, Азии и Латинской Америки обвиняют США и Европу в эксплуатации мировых природных ресурсов. И опасаются, что в условиях энергетического кризиса ситуация станет лишь хуже.

Открыто с высокой трибуны о грабеже богатыми странами бедных говорит президент Венесуэлы. Однако на нынешнем саммите Николас Мадуро парадоксальным образом желанный гость именно для западных лидеров. Французский президент Макрон и бывший госсекретарь США радостно жмут руки тому, кого еще недавно называли диктатором и "нелегитимным президентом". Видимо, постепенно приходит понимание: со странами, в которых есть нефть, лучше не ссориться окончательно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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