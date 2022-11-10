ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сезон забастовок: Европа столкнулась с тяжелым кризисом

11:59
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Стоимость жизни растет пропорционально ценам на энергоресурсы

Взрывы гремят возле греческого парламента. Двадцатитысячная акция протеста началась как мирное шествие, но переросла в беспорядки. Терпению греков подходит предел. Стоимость жизни растет пропорционально ценам на энергоресурсы. Правительство уже дважды за год повышало зарплаты, девять миллиардов евро потрачены на субсидии - для возмещения затрат на электричество и топливо. Однако темпы инфляции гораздо выше. Разоряются фермеры и предприятия, многие граждане боятся оказаться в нищете. Властям остается лишь жестко разгонять недовольных.

Аналитики просчитали три варианта развития экономической войны в Европе
Украинские беженцы стали ночным кошмаром для Европы

Разбитые витрины, слезоточивый газ, задержанные активисты. А на побережье бастуют экипажи морских судов и паромов. Движение на улицах парализовано автомобильными пробками. Все это - в преддверии грядущих в следующем году парламентских выборов. Под премьером Кириакосом Мицотакисом ощутимо шатается кресло.

Акции протеста идут и в других государствах Европы. Где нет митингов - там забастовки: Германия, Испания, Франция. В Швейцарии не вышли на работу строители. В Бельгии - многие работники аэропортов: отменено 40% авиарейсов. В Великобритании толпы пассажиров ждут поездов на железнодорожных вокзалах. А впереди - первая в истории страны общенациональная забастовка медсестер: цены растут, а зарплаты снижаются.

Против политики Запада митингуют и в Шарм-эш-Шейхе, где проходит климатический саммит ООН. Представители Африки, Азии и Латинской Америки обвиняют США и Европу в эксплуатации мировых природных ресурсов. И опасаются, что в условиях энергетического кризиса ситуация станет лишь хуже.

Открыто с высокой трибуны о грабеже богатыми странами бедных говорит президент Венесуэлы. Однако на нынешнем саммите Николас Мадуро парадоксальным образом желанный гость именно для западных лидеров. Французский президент Макрон и бывший госсекретарь США радостно жмут руки тому, кого еще недавно называли диктатором и "нелегитимным президентом". Видимо, постепенно приходит понимание: со странами, в которых есть нефть, лучше не ссориться окончательно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уличные беспорядки в Греции
Уличные беспорядки в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.