Реставраторы сделали уникальную находку в кафтане Петра I

К исследованиям неожиданного сюрприза пришлось подключать биологов

Этот кафтан, принадлежавший самому императору Петру I, впервые демонстрируют публике. Раньше увидеть его можно было только в каталогах. Тонкое коричневое сукно, обшлага рукавов, подбитые красным, подкладка из редкого длинноворсового шелкового плюша. Вот здесь-то ученые во время реставрации и обнаружили небывалый сюрприз. Можно сказать, исторический привет из прошлого.

В правой фалде кафтана реставраторы нащупали крошечный фрагмент растения - ровесника Петра Великого. Выглядит и вправду как обычная колючка, но для ученых - это настоящий кладезь новой информации.

"Эта информация позволяет нашим коллегам археологам или историкам более правильно интерпретировать свои находки. Они всегда многоплановые, и результаты их исследований такие многосторонние", - отметила Ирена Чухина, руководитель отдела агроботаники Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

Именно туда отправили находку. Это учреждение еще называют биологическим "Эрмитажем", здесь хранится богатейшая коллекция образцов разных времен: только не рукотворных, а созданных природой. В настоящем "Эрмитаже" были уверены, что биологи помогут определить, что это за колючка триста лет назад прицепилась к облачению царя.

Чтобы исследовать растение, нужно было детально его рассмотреть. Для этого его поместили под бинокуляр и потом сравнили с образцами из коллекции института. Ученые выяснили, что это плод растения люцерны маленькой. Травы семейства бобовых, растущей в полях и на склонах холмов. Кормовая культура, ею очень любят лакомиться овцы. Гербарий сухоцвета, конечно, был в институтской коллекции. Наука наукой, говорят ученые, а как сократила эта находка расстояние между обычным современным человеком и мощной исторической личностью, овеянной мифами и легендами.

"Скорее всего, он где-то в поле ходил. И даже не ходил, а сидел. Ведь Петр, как мы знаем, был высокий, а кафтан не такой длинный. И, скорее всего, сидя он подцепил. Он же где-то там присаживался в своих походах. На камень, на скамеечку", - предположила Вишнякова Маргарита, доктор биологических наук, руководитель отдела генетических ресурсов зернобобовых культур.

Личные вещи Петра Первого во все времена после его смерти хранили и хранят особенно бережно, сначала в кладовых Зимнего дворца, потом в музейных фондах. Даже термин придумали: Петровские Мемории. Но такая удивительная находка попадается впервые.

В коллекции "Эрмитажа" есть и другие предметы императорского гардероба - в год 350-летия Петра там открылась целая выставка. И теперь в музее задумываются: а не обшарить ли карманы петровских сюртуков, халатов и кафтанов повнимательнее. Вдруг еще что-нибудь найдется.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"