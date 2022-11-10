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Rustore станет обязательным для предустановки

10:29
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В 2023 году

Российский магазин приложений Rustore станет обязательным для предустановки.

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в правительстве страны. Он включен в список программ, обязательных для предустановки на электронные устройства в 2023 году.

В сообщении уточняется, что Rustore заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам App List.

Решение кабмина позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, передает ТАСС.

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