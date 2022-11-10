В 2023 году
Российский магазин приложений Rustore станет обязательным для предустановки.
Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в правительстве страны. Он включен в список программ, обязательных для предустановки на электронные устройства в 2023 году.
В сообщении уточняется, что Rustore заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам App List.
Решение кабмина позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"