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Кремль сделал официальное заявление по G20

10:24
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Саммит "двадцатки" на Бали состоится 15-16 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу представительства страны на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии.

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"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Владимир Путин может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне в онлайн-режиме.

Саммит G20 на Бали состоится 15-16 ноября.

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