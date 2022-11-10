Кремль сделал официальное заявление по G20

Саммит "двадцатки" на Бали состоится 15-16 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу представительства страны на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Владимир Путин может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне в онлайн-режиме.

Саммит G20 на Бали состоится 15-16 ноября.

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