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Путин поручил обеспечить контроль над средствами на спецоперацию

10:53
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Представить предложения предписано 11 ноября

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, которое состоялось 2 ноября 2022 года.

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Правительству Российской Федерации предписано представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции.

Представить предложения надлежит 11 ноября, ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.

10 ноября на заседании координационного совета под председательством Михаила Мишустина обсуждали вопросы снабжения и оснащения российской армии. Премьер подчеркнул, что малозначимых вопросов в этой области нет, важно охватить все направления поставок — от тяжелых вооружений до содержимого медицинской аптечки.

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