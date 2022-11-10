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Опрос показал, сколько россиян доверяют полицейским

10:59
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Исследование приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 10 ноября, опубликовал результаты исследования, посвященного доверию профессии полицейского в России.
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Более половины, 62%, россиян декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона. Не доверяют полицейским 32% опрошенных.

О доверии чаще заявляли молодежь 18-24 лет (73%), работники бюджетной сферы (70%) и граждане, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (69%). Показатель также выше на селе и в Дальневосточном федеральном округе (67% и 70% соответственно).

Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте и сотрудникам дежурной части — индекс доверия составил 45 и 42 пункта соответственно.

Меньше всего респонденты доверяют сотрудникам подразделений по вопросам миграции (23 пункта) и сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков (17 пунктов), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в 2021 году проводили опрос, в ходе которого россиян спрашивали про образ типичного полицейского. Большинство охарактеризовали стража правопорядка как опрятного (81 пунктов индекса оценки), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 пунктов), дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 пунктов).

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Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
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